شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يتفق مع ثنائي الفريق على التجديد بأوامر سانتو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، توصل لاتفاق مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقودهم بالفترة المقبلة.

اتحاد جدة يتحرك لتجديد عقود العبود والشمراني

وأفادت التقارير، أن إدارة اتحاد جدة تحركت لتجديد عقود كل من عبدالرحمن العبود وحمدان الشمراني من نجوم الفريق، قبل دخولهما الفترة الحرة.

وتابعت: "إدارة العميد حسمت أمرها بالتجديد للثنائي عبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، بناء على توصية من المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، الذي يرغب في استمرارهم".

5 ملايين ريال لتجديد عقد ثنائي الاتحاد

وأضافت: "من المقرر أن يتم تجديد عقود اللاعبين العبود والشمراني براتب لا يزيد على خمسة ملايين ريال لكل منهما بالفترة المقبلة".

وتخشى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي من تكرار أزمة الثنائي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، إذ فقدهما العميد، بعد توقيعهما للهلال عقب دخولهما فترة الأشهر الستة الأخيرة من العقد.

وتنتهي عقود العبود والشمراني مع نادي الاتحاد في ختام الموسم الجاري، حيث تعاقد مع الثنائي من الاتفاق والفيصلي في صيف عام 2019.