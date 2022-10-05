شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يضع جارسيا في حيرة قبل مواجهة أبها بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني في حيرة شديدة، قبل مواجهة أبها، في دوري روشن السعودي.

ومن المنتظر أن يلتقي النصر نظيره أبها، على ملعب الأخير مساء يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

النصر يفقد خدمات الصليهم بسبب الإيقاف

ويرغب المدرب الفرنسي، في اختيار بديل للغائب عبدالمجيد الصليهم، الذي تعرض للطرد خلال مواجهة اتحاد جدة، في كلاسيكو الدوري.

وأفادت تقارير صحفية، أن المدير الفني لا يزال يفاضل بين عبدالله الخيبري وعلي الحسن لاختيار أحدهما ليلعب بدلًا من الصليهم، خلال المباراة.

من ناحية أخرى، شهد مران الفريق أمس بدء الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الركض حول الملعب، حيث من المنتظر أن ينضم للتدريبات الجماعية بعد مواجهة أبها لأول مرة منذ بداية الموسم.

جارسيا يرفع معدل اللياقة في تدريبات النصر

وأدى الفريق تدريباته أمس على فترتين صباحية ومسائية، حيث خصص جارسيا الحصة الصباحية لرفع المعدل اللياقي للاعبين البدلاء والشبان ليكونوا في مستوى لياقة الأساسين.

وفي الفترة المسائية أخضع اللاعبين لتدريبات لياقية، ثم حصة تكتيكية، وختمها بمناورات مصغرة، حيث يسافر الفريق إلى أبها، يوم الجمعة لمواجهة فريقها على ملعب المحالة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.