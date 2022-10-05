محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وجه وزير التعليم، يوسف البنيان، رسالة إلى المعلمين والمعلمات في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ حيث أشاد بجهودهم وعطاءاتهم، ودورهم التربوي في بناء الإنسان. وقال البنيان، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أهنئ زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم؛ مقدرًا جهودهم، ومشيدًا بعطاءاتهم، ومشيرًا لدورهم التربوي في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن». وتحتفي وزارة التعليم، باليوم العالمي للمعلّم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام، تحت شعار: «التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم».

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم مهنئًا المعلمين بيومهم العالمي: نقدر جهودكم ودوركم في بناء الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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