كاليبو تطلق شوكولاتة NXT الخالية من مشتقَات الحليب بنسبة 100% لأول مرة في السوق السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة بالحليب الأولى من نوعها الخالية من منتجات الألبان واللاكتوز والمكسرات ومسببات الحساسية كما أنها نباتية بنسبة 100% بدون مشتقَات الحليب

الشوكولاتة الجديدة محضرة من بديل نباتي للحليب بطعم شهي وفريد «غني بطعم الحليب مقارنة بحليب اللوز أو حليب الصويا أو الأرز أو حليب الشوفان أو أي بدائل أخرى»

أعلنت كاليبو «Callebaut»، الشركة الأولى عالمياً في صناعة الشوكولاتة والمفضل لدى الحرفيين والطهاة في جميع أنحاء العالم، عن إطلاق شوكولاتة «كاليبو NXT» لأول مرة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. شوكولاتة «NXT» عبارة عن شوكولاتة نباتية داكنة وذات مذاق حليبي بنسبة 100%، وخالية من أي آثار لمنتجات الألبان.

يأتي إطلاق الشوكولاتة الجديدة في السوق السعودية بعد نجاحها في السوق العالمية منذ إطلاقها بداية عام 2022. تم إطلاق شوكولاتة NXT استجابة للطلب المتزايد على الأطعمة النباتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. أقيم حفل إطلاق الشوكولاتة الجديدة في فندق ماريوت في الرياض في 4 أكتوبر 2022، حيث حضر حفل الإطلاق ثلاثة طهاة مشهورين وأذهلوا الجمهور بتصميماتهم الإبداعية بالشوكولاتة.

قدمت الشيف ماريك فان بيردن، مستشارة المعجنات والشوكولاتة، مجموعة من الوجبات الخفيفة مثل شاي إيرل جراي، وفطائر البندق والليمون، وكعكة جوز الهند باستخدام شوكولاتة NXT، بينما قام الشيف رومان رينارد، رئيس أكاديمية الشوكولاتة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصفتين عن طريق مزج نكهات الفاكهة الاستوائية مثل المشمش والفاكهة والليمون مع شوكولاتة NXT لمنح الجمهور تجربة تذوق رائعة. كما ابتكر الشيف باناجيوتيس ساماراس، المستشار الفني الأول، لدى أكاديمية الشوكولاتة في دبي، بونبون نباتي – محضر بالفول السوداني والكراميل باستخدام شوكولاتة «NXT Milk» الخالية من منتجات الألبان. يمكن تحميل الوصفات عبر الرابط https://www.callebaut.com/en-OC/download-NXTrecipes

تجسد NXT من كاليبو الابتكار في عالم الشوكولاتة، وهي محضرة لتكون لاعب أساسي في سوق المملكة العربية السعودية من خلال الشوكولاتة النباتية الداكنة وذات المذاق اللبني بنسبة 100%، والخالية من أي آثار لمنتجات الألبان. تعد NXT الداكنة وشوكولاتة الحليب، التي تعد بنفس المذاق الرائع، والملمس الكريمي، وإحساس الفم الناعم والجودة مثل الشوكولاتة التقليدية، ابتكارًا لا مثيل له.

صُممت مجموعة NXT خصيصًا للطهاة والحرفيين، الذين كثيرًا ما يتلقون طلبات للحصول على حلويات وشوكولاتة نباتية وخالية من مسببات الحساسية وصديقة للبيئة، ولا تقدم فقط بدائل خالية من مسببات الحساسية للوصفات التقليدية والجديدة، ولكن أيضًا إرشادات وإلهام ونصائح وحيل من خلال منصة NXT الرقمية الجديدة- التي تم تقديمها بدعم من خبراء البحث والتطوير ومجموعة رائعة من الطهاة والحرفيين الذين طوروا واختبروا الشوكولاتة من خلال العديد من تطبيقات الوصفات.

على مدار الربع الأخير من عام 2022 والعام المقبل، تهدف كاليبو إلى إنشاء وتنمية مجتمع طهاة NXT حقيقي للحلويات والمخابز والمعجنات والحلويات والجيلاتريا الخالية من الألبان، وأكدت الشركة على إطلاق الشوكولاتة لاحقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط.

شوكولاتة NXT متوفرة الأن في الرياض وجدة من خلال الشريك الرسمي لكاليبو، شركة مواسم الغذاء المحدودة. EMF السعودية.

الصندوق 1: يحتوي على شوكولاتة NXT نباتية داكنة وذات مذاق حليبي بنسبة 100%، وخالية من أي آثار لمشتقَات الحليب. مصممة للطهاة والمحترفين لتحضير منتجات نباتية 100% وخالية من اللاكتوز. شوكولاتة NXT خالية من منتجات الألبان بنفس مذاق وجودة بالشوكولاتة التقليدية.

الصندوق 2: يزداد الطلب على الأطعمة النباتية بسرعة في جميع أنحاء العالم – ليس فقط في مجال الأطعمة الرئيسية ولكن في عالم الحلويات وبشكل أكثر تحديدًا الشوكولاتة. وفقًا لإحصائيات قطاع الحلويات، يتجنب 54% من الأجيال الجديدة اللحوم أو المنتجات الحيوانية الأخرى مقابل 34% من الأجيال السابقة.