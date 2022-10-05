اخبار الخليج – المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفدا يضم عددًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، حيث عقد الوفد لقاءً مع كل عدد من أعضاء مجلس المفوضين.
وخلال اللقاء، رحبت الأستاذة هالة رمزي عضو مجلس المفوضين، بالوفد الزائر، وأكدت على أهمية مثل هذه الزيارات للاطلاع على ما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة في المجال الحقوقي من خلال تعزيز الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين.
كما اطلع الوفد على عرضا مصورا عن الدور الذي تضطلع به المؤسسة وفقا لقانون إنشاءها، ودورها الاستشاري في رفع التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
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