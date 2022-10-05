اخبار الخليج – وزير شئون البلديات والزراعة يبحث التعاون المشترك مع السفير المصري

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة في مكتبه بشئون البلديات سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين سعادة السفير ياسر محمد الشعبان وذلك لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات البلدية والزراعية.

وأشاد سعادة الوزير في بداية اللقاء بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة ومميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات، متمنيا للسفير كل التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

وأكد الوزير المبارك خلال اللقاء على أهمية تفعيل التعاون بين الدول الشقيقة في المجالات الزراعية والبلدية وفي مجالات التجميل والتخضير، مبينا جهود الوزارة في هذا المجال وخطط عملها للسنوات المقبلة.

وتم التركيز خلال اللقاء على تبادل الخبرات في عدد من المواضع المشتركة منها موضوع الاستزراع السمكي والزراعة، مشيرا الى أن البلدين يمتلكان خبرات في هذه المجالات من شأنها أن تشكل إضافة لدى كل منهما.

وأشاد السفير المصري بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على صعيد تطوير البنية التحتية وعلى صعيد تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال متطلعاً إلى زيادة التعاون مع الجانب البحريني لتنشيط العمل المشترك بين الجانبين.

في ختام اللقاء، عبر السفير عن خالص شكره وتقديره للوزير المبارك على حرصه على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً في الوقت نفسه بالخدمات التي تقدمها وزارة شئون البلديات والزراعة، ومتمنياً للبحرين كل التقدم والرقي.