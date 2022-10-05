اخبار الخليج – مركز عبد الرحمن كانو الثقافي ينظم ندوة «مبارك الخاطر في ذاكرة البحرين»

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، ندوة بعنوان (مبارك الخاطر في ذاكرة البحرين)، تناولت سيرته الثقافية والأدبية.

وقدم الندوة الأستاذ راشد الجودر، والأستاذ مبارك العماري، والدكتور خليفة بن عربي، وأدار الندوة الدكتور علي أحمد.

وقد أستهل الدكتور علي أحمد الندوة بالإشادة بمؤلفات وإصدارات المؤرخ الراحل مبارك الخاطر وأشار إلى أن حياته كانت حافلة بالإنجازات الأدبية والتاريخية والتوثيقية.

وقد بدأت الندوة بطرح الدكتور بن عربي الذي أشار فيه إلى شخصية الراحل الخاطر ومعاصرته لأحداث مفصلية في الأمة العربية والإسلامية، وسعيه لخدمة الأجيال فقد عاش بشخصية الموجه والمربي والمصلح فترك أثرًا لا ينسى عند الأطفال قبل الكبار.

وأشار الأستاذ مبارك العماري إلى أهم كتابات الخاطر، ثم تحدث عن مراحل معرفته الشخصية بالراحل وتشجيعه له على الكتابة، واهتمامه بالشعر.

وفي ختام الندوة ناقش الكاتب راشد الجودر ما يخص (مبارك الخاطر وثقافة الصورة)، مشيرا إلى أن علاقته في ثقافة الصورة تكمن في كون الراحل مثقفًا صاحب مشروع وأهداف سامية يسعى للعلم والمعرفة للارتقاء بالمجتمع.