اخبار الخليج – مركز المناعي للجاليات يكرم 61 مشارك في دورة السيرة النبوية

محمد بن مسعود - الدمام - قام مركز المناعي لتوعية الجاليات حفل تكريم لعدد 61 مشارك في دورة السيرة النبوية باللغة البلوشية التي أقامها المركز لمدة شهر في المنامة، لتكون أول دورة مكثفة في السيرة النبوية باللغة البلوشية، يقام تحت إشراف متخصصين وكوادر علمية.

وقال رئيس المركز عادل بن راشد بوصيبع إن هؤلاء الإخوة من الجالية البلوشية من أحقّ الناس بتدريبهم وتنمية كفاءاتهم، وقد شاركوا في هذه الدورة المكثفة في السيرة النبوية لمدة شهر ليتعرفوا إلى سيرة النبي المختار وأخلاقه وأيامه وآدابه وسيرته العطرة للاقتداء بهديه والاستنارة بأنواره صلى الله عليه وسلم.

وشكر بوصيبع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على دعمهم للمراكز وتيسير أمورهم.