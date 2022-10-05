محافظ حفر الباطن يستقبل المدير التنفيذي لأكاديمية الحفر العربية السعودية

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المناطق_المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بالمحافظة اليوم، المدير التنفيذي لأكاديمية الحفر العربية السعودية “صدى” فيصل حسين بن عادي مع فريق عمله.

واستمع سموه إلى شرح كامل عن دور الأكاديمية لتأهيل أبناء المحافظة لسوق العمل في مجال الحفر وتنقيب الآبار البترولية، ولتحقيق عدد من الأهداف التي تواكب إستراتيجية الشركات المشاركة في هذه المبادرة التدريبية التي تخدم برامج المستقبل التنموي في ذلك القطاع المهم والحيوي.

وأثنى سموه على ما تقدمه الأكاديمية من جهود باعتبارها من الصروح الوطنية العلمية المهمة التي تلبي فكرتها متطلبات رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية، ولإعداد جيل من الشباب المؤهل في جميع القطاعات التي تحتاجها المملكة في السنوات المقبلة، بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة، ولمردودها الإيجابي العائد على صناعات الحفر والتنقيب في المملكة بالذات، ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة.

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Source almnatiq

