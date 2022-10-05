︎
.
المناطق_الرياض
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي، لتقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022-2023م.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومدير عام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان محمد سعيد العياش، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين وتوزيع 47.400 سلة غذائية بوزن (2.938) طناً للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في 24 محافظة أفغانية، يستفيد منها 284,400 فرد، حيث تزن السلة الواحدة 62 كيلو غراماً تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل: الدقيق، و الأرز، و الفاصوليا، و التمر، والزيت النباتي، و السكر.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين في الدول المتضررة حول العالم.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتوزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.