وزير التعليم يهنئ المعلمين والمعلمات باليوم العالمي للمعلم ويشيد بأدوارهم

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أشاد وزير التعليم يوسف البنيان، بعطاء المعلمين والمعلمات ودورهم التربوي في بناء الإنسان، وتكوين المجتمع.

وهنأ البنيان المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وأثنى في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: على الأدوار التي يضطلع بها المعلمون في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن.

وتحتفل وزارة التعليم اليوم (الأربعاء) بهذه المناسبة تحت شعار “التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم”، وذلك من خلال احتفالية خاصة في مقر الوزارة بالرياض، وفعاليات وبرامج مختلفة ستنفذها في إدارات التعليم والمدارس لمدة 3 أيام.



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Source akhbaar24

