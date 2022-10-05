︎
.
أشاد وزير التعليم يوسف البنيان، بعطاء المعلمين والمعلمات ودورهم التربوي في بناء الإنسان، وتكوين المجتمع.
وهنأ البنيان المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.
وأثنى في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: على الأدوار التي يضطلع بها المعلمون في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن.
وتحتفل وزارة التعليم اليوم (الأربعاء) بهذه المناسبة تحت شعار “التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم”، وذلك من خلال احتفالية خاصة في مقر الوزارة بالرياض، وفعاليات وبرامج مختلفة ستنفذها في إدارات التعليم والمدارس لمدة 3 أيام.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يهنئ المعلمين والمعلمات باليوم العالمي للمعلم ويشيد بأدوارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.