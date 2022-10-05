“سعود الطبية”: هذه العلامات على الثدي تستوجب مراجعة الطبيب فوراً

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دعت مدينة الملك سعود الطبية السيدات إلى رؤية الطبيب في حال ظهور العلامات الدالة على المراحل المتقدمة من سرطان الثدي، ومنها ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط، ولم تختفِ خلال 4 إلى 6 أسابيع.
وأضافت أن العلامات الأخرى تشمل حكة، أو تقرحات قشرية، أو طفحا جلديا حول الثدي، أو وجود تغير في حجم وشكل الثدي، أو تجعدا في الجلد.
ولفتت إلى أن الأعراض شملت أيضا خروج إفرارات من الثدي، انتفاخ وتورم الثدي، وانعكاس حلمة الثدي، ونادرا ما يصاحب هذه العلامات شعور بالألم.
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Source akhbaar24
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