شؤون الحرمين تدشن خدمة “تيسير” لخدمة ضيوف الرحمن

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المناطق_مكة

دشنت وكيل رئيس شؤون الحرمين للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي أمس, خدمة “تيسير”, وذلك ضمن فعاليات معرض عمارة وخدمة الحرمين الشريفين.

وأوضحت الدكتورة الذويبي أن ذلك يأتي ضمن جهود الرئاسة في توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الإلكتروني الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للوكالة المساعدة للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية.

من جانبها بينت الوكيل المساعد للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية جمعة بنت سعد الغامدي أن الخدمة تهدف إلى تيسير التعامل مع المعاملات التقنية حيثُ يتم العمل على حصر الروابط المهمة والنماذج المعتمدة والبريد الإلكتروني, بالإضافة إلى إنشاء مكتبة مرئية تتضمن شروحات للخدمات المقدمة، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تجويد الأعمال وتحكيمها وتقويمها.

وأكدت على العمل الحثيث لمشروعات التحول الرقمي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تمكين وتجويد الخدمات على أعلى مستوى للرقي بالمنظومة التقنية النسائية بما يتواءم مع الرؤية المملكة 2030م.

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Source almnatiq

