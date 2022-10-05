اخبار الخليج – احتفالاً بيوم المعلم العالمي.. قطاع السياسات في «التربية» يدشن مجتمعات التعلم المهنية

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء في فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تضمنت تدشين مجتمعات التعلم المهنية والإعلان عن المعلمين الحاصلين على شارات التميز في إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي ضمن مبادرة مكتبتي الرقمية.

وقد بدأ اللقاء بكلمة لسعادتها أكدت فيها على اعتزاز المعلمين بإشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه بالمعلمين وجهودهم المخلصة ومساهمتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين. كما أكدت على رسالة منظمة اليونيسكو في هذا اليوم المؤكدة على أهمية حصول المعلمين على الأدوات والاعتراف بهم كمنتجين للمعرفة.

من جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة أحمد البوعينين مدير إدارة سياسات وتطوير المناهج أهمية مجتمعات التعلم المهنية كبيئة تواصل وتطور مهني للمعلمين من ذوي الاختصاص الواحد وبمشاركة الاختصاصيين من إدارة المناهج ومركز الإشراف التربوي.

ونيابة عن منتسبي مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، هنأت الأستاذة طفلة أحمد النعيمي المعلمين الحاصلين على شارات التميز في إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، وأعربت عن بالغ شكرها لجميع المعلمين المساهمين في إثراء موقع مكتبتي الرقمية بالإنتاج التعليمي الرقمي المميز.

وخلال اللقاء عرضت الأستاذة سهى محمد الكواري القائم بأعمال رئيس مجموعة بحوث المحتوى الإلكتروني بمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الخدمات المقدمة للمعلمين من خلال مبادرة مكتبتي الرقمية، وآلية تشجيع المعلمين والطلبة على الإنتاج المتميز.

كما استعرضت الدكتورة مي أحمد شمندي القائم بأعمال مدير المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال دور المركز في تمكين المعلمين وتوفير البرامج التدريبية وفرص الحصول على الشهادات الاحترافية كمركز معتمد لتقديم امتحانات مايكروسوفت.

وفي هذا السياق شاركت الأستاذة سولانج جرجور مدير نجاح العملاء بشركة مايكروسوفت العالمية بكلمة هنأت بها المعلمين الحاصلين على الشهادات الاحترافية من شركة مايكروسوفت. وقد أثنت على تصدر مملكة البحرين دول العالم بحصول أكثر من ثلاثة آلاف معلم على شهادة المعلم الخبير وذلك باستعراضها القائمة المنشورة على موقع شركة مايكروسوفت الرسمي.

وفي ختام اللقاء قدمت الأستاذة فاطمة مهدي عرضًا حول معايير الدرس الجيد للتأكيد على أهمية اتباع المعلمين المعايير الصحيحة لتقديم دروس ذات جودة تؤكد على دور المعلم في تطوير المهارات والقيم والاتجاهات للطلبة من خلال دمج التقنية في التعليم.