اخبار الخليج – وزير شؤون الدفاع يهنئ مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بمناسبة تتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة

محمد بن مسعود - الدمام - بعث سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع برقية تهنئة إلى سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة العالم للجياد الصغيرة للقدرة التي أقيمت في إسبانيا لمسافة 120 كم.

وأكد سعادة وزير شؤون الدفاع بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بفضل جهود سموه في التدريبات والعزيمة لرفع راية مملكة البحرين في المحافل الدولية.

ودعا سعادة وزير شؤون الدفاع الله العزيز القدير أن يحفظ سموه ويسبغ عليه موفور الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتقدم من أجل رفعة مملكتنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.