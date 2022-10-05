انخفاض طفيف .. تعرف علي أسعار الذهب اليوم في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهدت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها بالأمس.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 207.25 ريال، 55.27دولار،فيما سجل عيار 22 سعر 189.98ريال، و50.66دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 181.35ريال،48.36 دولار، وعيار 18 وصل إلى155.44 ريال، 41.45 دولار.