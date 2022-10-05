السماح لطالب الثانوية المتعثر في مادة.. دراستها منتسباً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وزارة التعليم أن الطالب الذي أنهى دراسة المرحلة الثانوية وتبقت له مواد تعثر يسمح له بدراستها منتسباً أو تعليماً مدمجاً، بما لا يتعارض مع ضوابط وإجراءات القبول. وبينت الوزارة في المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب أنه في حال تجاوز الطالب السن النظامية أو استنفد فرص الإعادة فلا يسمح له بالدراسة منتظماً وتكون دراسته بالانتساب. كما يسمح للطالب بعد أدائه اختبارات التعثر والطالب الذي لم يتمكن من أدائها في موعدها أن يتقدم لاختبار المواد التي لم يتمكن من اجتيازها في أي فترة اختبارية للدور الثاني والذي يوازي الفصل الدراسي الذي تعثر به من السنة الدراسية التالية من ۱۰۰ درجة.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الطالب المنتسب يختبر من 60 درجة محتفظاً بدرجة المهام الأدائية، على أن يختبر في المواد الشفهية والعملية في الأسبوع الأخير الذي يسبق اختبار نهاية الفصل الدراسي. ويعد الطالب حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة إذا اجتاز جميع المواد المطلوبة بنجاح وفق الخطة الدراسية، وأنهى ساعات التطوع ومشروع التخرج.

ولفتت المذكرة التفسيرية إلى أنه عند إكمال الطالب أو تعثره في مادة دراسية نجح فيها خلال اختبار الدور الثاني أو اختبار مواد التعثر فإن الدرجة التي يحصل عليها بعد نجاحه في المادة هي التي ترصد في تقارير المستويات الدراسية، والسجل الأكاديمي وتلغى الدرجة التي رصدت لهذه المادة قبل النجاح.