زلزال بقوة 7ر5 درجة يضرب إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر إيران صباح اليوم الاربعاء.

وذكر موقع “فولكانو ديسكفري” أن مركز الزلزال كان على مسافة 12 كيلومترا من شرق مدينة خوي في محافظة أذَربَيجان الغربية بإيران، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.