هيئة الأمر بالمعروف بمكة تنفذ ورشة عمل بعنوان (سبل تعزيز الانتماء واللحمة الوطنية)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان: (سبل تعزيز الانتماء واللحمة الوطنية). وهي إحدى برامج وحدة الأمن الفكري بالرئاسه العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتي أدارها فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة الشيخ: أسامة بن سعود العمري. وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري. بما تقدمه الرئاسة العامة لمنسوبيها من دورات وورش عمل لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبيها وتطوير العمل التوعوي والميداني.

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