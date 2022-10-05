هل يؤثر تحديث البيانات على صرف الدعم؟.. “حساب المواطن” يُجيب

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أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن تأثير تحديث البيانات على صرف مبالغ استحقاق الدعم، مشيراً إلى أنه يتم الصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأكّد البرنامج أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم ،وفي حال صدرت للمستفيد نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29 سبتمبر 2022م، وانطبقت عليه معايير الاستحقاق، فإن الدعم سيشمله بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.
وأضاف “حساب المواطن” أن المستفيد يمكنه معرفة قيمة الاستحقاق الخاص به في البرنامج، كما يمكنه استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر زيارة منصة البرنامج.
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Source akhbaar24
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