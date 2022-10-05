بسبب انخفاض نسبة الاستخدام.. “جوجل” توقف خدمة الترجمة في الصين

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أعلن المتحدث باسم شركة جوجل الأمريكية، قيام الشركة بتعطيل خدمة “ترجمة جوجل” في البر الرئيسي للصين؛ وذلك بسبب تسجيل انخفاض كبير في استخدام الصينيين للخدمة مؤخراً.

ويساهم هذا القرار في إنهاء دعم الشركة لإحدى خدماتها القليلة المتبقية في الصين، امتداداً لسياسة جوجل في تقليص خدماتها منذ توقف محرك بحث جوجل عن العمل في المنطقة عام 2010.

ويقوم الموقع الخاص بالخدمة حالياً، وفقاً لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بإعادة توجيه المستخدمين الصينيين إلى صفحة الترجمة الخاصة بجوجل والمسجلة في هونغ كونغ بدلاً من الصفحة الأصلية.



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Source akhbaar24

