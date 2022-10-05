ضبط عدد من المقيمات لتسولهن بشكل مباشر أمام المحال التجارية بعسير (فيديو)

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تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة عسير ضمن حملة مكافحة التسول، من ضبط عدد من المقيمات من جنسيات مختلفة، لتسولهن بشكل مباشر أمام المحال التجارية بالمنطقة.

وأسفرت الجهود المبذولة لمكافحة التسول في المنطقة، عن ضبط عدد 3 مقيمات من الجنسيات السورية ومقيمة واحدة من الجنسية اليمنية، وذلك لقيامهن بالتسول أمام المحال التجارية بشكل مباشر.

وجددت وزارة الداخلية دعوتها الجميع للإبلاغ عن المتسولين، وذلك على رقم 991 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى رقم 999 في بقية مناطق المملكة.

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Source akhbaar24

