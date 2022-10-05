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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
وأضاف أنه يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل، ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة، و40 درجة في المدينة المنورة والدمام، و37 درجة في الرياض وجدة، و27 درجة في أبها).
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم.. غبار وأتربة يغطيان عدداً من المناطق وتوقعات بتكون الضباب في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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