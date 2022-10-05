شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة.. موسيماني يكشف السبب الرئيس وراء اختياره الراقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي على مدار الساعات الماضية، وذلك يأتي كالتالي..

فجر المدير الفني الجديد لنادي أهلي جدة السعودي، بيتسو موسيماني العديد من التصريحات الصحفية المثيرة، يكشف فيها عن السبب الرئيسي وراء اختياره الأهلي لتدريبه خلال الفترة الجارية.

وأعلن النادي السعودي سابقًا قبل أيام تعاقده مع المدير الفني الجنوب إفريقي لمدة موسم واحد براتب بلغ 800 ألف دولار يشمل جهازه المعاون.

ونرصد لكم في السطور التالية تصريحات بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي التقديمي له، وذلك جاء كالآتي..

تصريحات مثيرة من بيتسو موسيماني.. تعرف عليها

أكد موسيماني: "خبرتي بسيطة في آسيا وأحتاج القليل من الوقت، وهذا اليوم الثاني لي".

وواصل: "أما في إفريقيا دربت بها كثيرًا، وخبرتي في آسيا كانت كلاعب في السد والمواجهات أمام الفرق الآسيوية وآخرها أثناء مواجهة الهلال في كأس العالم قبل ست أشهر".

وشدد: "قبلت التحدي لإعادة الأهلي لموضعه الطبيعي وموجود اليوم هنا لأكمل التحدي، وكرة القدم لغة واحدة في أي مكان بالعالم، ولكن أحتاج إلى التعرف على الثقافة هنا أكثر".

واستمر: "لدي معلومات وخلفية عن المباريات في السعودية، شاهدت قبل يومين مواجهة كلاسيكو النصر والاتحاد، وأحب رؤية المستوى الأعلى للكرة السعودية".

واستكمل: "أعلم قيمة هذا النادي الكبير، وجماهير الأهلي قدمت لي الدعم منذ وصولي، وأهنئ يوسف عنبر على الأداء الذي قدمه مع الفريق، وأنا على ثقة بتقديم مستوى ونتيجة مميزة في لقاء الغد".

وأشار: "شاهدت 3 مباريات لفريق جدة وما يهمني حول أندية دوري يلو المستوى الفني للفرق وهو ما يمكن الحصول عليه بالمتابعة، والأهلي فريق كبير وقبلت بتدريبه لأنه كذلك، وأشكر وليد معاذ رئيس النادي على إقناعي".

واختتم حديثه مؤكدًا: "واجبي أن أكون مخلصا مع اللاعبين وأعطي الجميع حقه من أجل تقييمهم بشكل كامل قبل بدء فتره الانتقالات المقبلة، وعودة الأهلي إلى دوري المحترفين إضافة لسجلي التدريبي، ومشروع النادي الفترة المقبلة شجعني لقيادة الفريق".

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يقع الأهلي ضيفًا على جدة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر يقع الأهلي في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة دوري يلو السعودي 2022/2023 برصيد 8 نقاط.