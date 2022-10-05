شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يفاجئ لاعبي النصر بقرار مُثير.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشار إلى اتخاذ رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرارا مفاجئ تجاه اللاعبين الذين لم يشاركوا في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد يوم الأحد الماضي.

ووقع النصر في فخ التعادل أمام ضيفه الاتحاد بعد أداء متميز من جانب لاعبي العالمي، انتهت بحسم نقطة واحدة في الكلاسيكو السعودي.

جارسيا يفرض تدريبات قوية على لاعبي الفريق لسبب مفاجئ!

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة الرياضية السعودية، فإن مدرب النصر فرض تدريبات قوية على اللاعبين الذين لم يشاركوا صمم التشكيلة الأساسية أمام الاتحاد، وتلك التدريبات على تمارين اللياقة والقوة والتحمل، وذلك باستخدام أجهزة رياضية مساعدة.

وذكرت صحيفة الرياضية، أن المدرب حرص على أداء التدريبات من أجل تحسين لياقة جميع اللاعبين، بالإضافة إلى الدفع بهم عند الحاجة في المباريات الرسمية.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ف في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على أبها مساء الجمعة القادم الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

على أن تنطلق ركلة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتُذاع جميع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقلة لجميع مجريات دوري روشن في نسخته الجارية 2022/2023.

موقف النصر في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع النصر في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين حاملًا في رصيده 10 من النقاط، بعد 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.