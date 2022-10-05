شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكشف موعد عودة نجمه المصاب إلى الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشار إلى موعد عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الملاعب بعد الإصابة القوية التي لحقت به سابقًا.

مفاجأة سارة لجماهير الزعيم.. الهلال يكشف موعد عودة نجمه إلى الملاعب

وفجرت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة سارة لجماهير نادي الهلال بعدما أكدت أكدت على دخول اللاعب متعب المفرج إلى المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلي، وهي ملامسة الكرة والتحرك بها.

وذكرت الصحيفة السعودية، على أن اللاعب يتقدم بشكل كبير في برنامجه العلاجي الذي حُدد له عقد إصابته بالرباط الصليبي بالموسم الماضي أمام ضمك، على أن يعود المفرج إلى النظريات الجماعية في ديسمبر القادم.

الهلال يسقط في عقر داره أمام التعاون بثنائية

في سياق منفصل.. خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أمام التعاون في الاسبوع الماضي من دوري المحترفين السعودي، وتحديدًا بالجولة الخامسة أمام التعاون بثنائية مقابل هدف وحيد ليتقلى الزعيم أولى هزائمه خلال الموسم الجاري.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الهلال ضيفًا على الاتفاق مساء الغد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الهلال في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق 4 فوز وهزيمة واحدة.