شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل الشمراني عن الاتحاد في يناير القادم؟.. النادي يرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية عن ضربة في صفوف الاتحاد السعودي، بعدما أشارت إلى اقتراب رحيل حمدان الشمراني عن صفوف الاتحاد خلال خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، المقرر أن تقام في شهر يناير 2023.

الاتحاد يحسم مستقبل الشمراني

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة العميد حسمت وبشكل رسمي مستقبل المدافع السعودي حمدان الشمراني، بعد الأنباء العدة التي ترددت باقتراب رحيله خلال الأشهر المقبلة، عامًا بأن عقده ينتهي في نوفمبر 2023.

وقرر الاتحاد الاحتفاظ بجهود المدافع صاحب الـ 25 عامًا، بتجديد عقده ليستمر في صفوفه الفريق حتى عام 2027، أي 3 أعوام.

الاتحاد يتعجل لحسم ملف الشمراني رسميا.. تفاصيل نارية

وتتعجل إدارة الاتحاد من أجل الانتهاء من ملف تجديد عقد اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، خوفًا من دخول اللاعب فترة الأشهر الست الحرة ويوقع لنادٍ آخر.

أرقام الشمراني مع الاتحاد 2022/2023

شارك المدافع السعودي مع العميد منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين في 5 مباريات، ناجحًا في تسجيل هدفين والمساهمة في هدف آخر.

وفي سياق منفصل.. من المقرر أن يقع الاتحاد في مواجهة أمام الفتح مساء الجمعة القادم الموافق 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، في الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت القاهرة.

الجدير ذكره يرتكز الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، حاملًا في رصيده 11 نقطة بعد النجاح في تحقيق 3 انتصارات وتعادلين.