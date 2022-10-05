شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتباطه بالرحيل.. الاتحاد يحسم مستقبل نجم الفريق رسميا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية عن اقتراب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، من الرحيل عن صفوف العميد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة "صيف 2023".

الاتحاد يقرر التجديد لنجم الفريق

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الاتحاد حسم مستقبل لاعب الوسط عبد الرحمن العبود، بعدما أشارت العديد من الانباء إلى اقتراب رحيله عن صفوف العميد.

وقررت إدارة العميد الاحتفاظ بجهود صاحب الـ 27 عامًا، بتجديد عقده حتى 3 أعوام مقبلة، وتحديدًا 2027، والذي من المقرر أن ينتهي عقده مع النادي السعودي في صيف 2023 القادم، حيث يدخل اللاعب فترة الست الأشهر الحرة حن عقده في يناير القادم.

خوفًا من الطامعين.. الاتحاد يتعجل لتجديد عقد عبد الرحمن العبود

ويبذل وصيف السعودية 2021/2022 أقصى جهوده من أجل توقيع عقود التجديد للدولي السعودي خلال الفترة الجارية، خوفًا من تربص العديد من الأندية المهتهة بخدماته ويلجأ اللاعب للتوقيع لها خلال الشتاء القادم.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن للمحترفين 2022/2023

في سياق آخر.. من المقرر أن يقع الفتح ضيفًا على الاتحاد مساء الجمعة القادم الموافق 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تقع كتيبة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين، ويأتي ذلك برصيد 11 نقطة، بعدما حقق لاعبو الفريق 3 فوز وتعادلين منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد.