مستجدات الغزو الروسي.. الجيش الأوكراني يواصل تقدمه واجتماع بالأمم المتحدة بشأن الضم

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واصل الجيش الأوكراني، أمس (الثلاثاء)، تقدمه جنوباً واستعاد عشرات القرى في الجنوب والشرق من أيدي الروس، ويتوجّه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى كييف وموسكو خلال الأسبوع الجاري، كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عقدها اجتماعاً بشأن ضم روسيا أراضي أوكرانية، في حين أعلنت واشنطن إرسال مساعدات جديدة لكييف تتضمّن أنظمة صاروخية.

زيلينسكي يعلن مواصلة التقدم جنوباً وتحرير عشرات القرى

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جيشه يحقق تقدماً “سريعاً وقوياً” في الجنوب، وأنه استعاد “عشرات” البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب وفي الشرق.

وتقع الأراضي التي تمت استعادتها في مناطق خيرسون ولوغانسك ودونيتسك، منها 8 بلدات في خيرسون الجنوبية، الأمر الذي أظهرته أحدث الخرائط الروسية، إضافةً إلى تخلي موسكو بالكامل عن الضفة الشرقية لنهر أوسكيل في خاركيف.

مدير “الطاقة الذرية” سيتوجه إلى كييف وموسكو و”بايدن” يرسل مساعدات جديدة

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في بيان له، عزمه التوجه إلى كييف وموسكو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث سيواصل مشاوراته بشأن إقامة منطقة أمان وحماية نووية حول محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، والحصول على تعهد بعدم التأثير على تشغيل المحطة بشكل طبيعي.

فيما أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني زيلينسكي، بأن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 4 قاذفات صواريخ هيمارس جديدة، و32 مدفع هاوتزر، وعشرات الآلاف من الذخائر الخفيفة وذخيرة المدفعية، وأنظمة الألغام، و200 عربة مدرعة.

اجتماع للأمم المتحدة بشأن ضم روسيا أراضي أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن عقد اجتماع طارئ بشأن الوضع في أوكرانيا يوم (الإثنين) المقبل.

وستنظر الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، خلال هذه الجلسة دون تحديد موعد نهائي، في قرار قيد الإعداد يتعلق بالضم، بعد استخدام روسيا لحق النقض خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن هذه المسألة.



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Source akhbaar24

