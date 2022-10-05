الأمير سلطان بن سلمان يوقع اتفاقية تعاون بين جمعية الأطفال ذوي الإعاقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

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وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي مثله معالي المشرف العام التنفيذي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياَض.

وقال سموه في تصريح له عقب التوقيع: “إن مستشفى الملك فيصل التخصصي يقدم للجمعية وأطفالها من ذوي الإعاقة الدعم الذي لا يشترى بالمال، حيث يسهم في علاجات المئات من الحالات المستعصية منذ زمن طويل بفضل الشراكة القائمة بين الجمعية والمستشفى”.

وتتضمن اتفاقية التعاون قبول حالات بعض الأطفال ذوي الإعاقة من أبناء الجمعية للاستفادة من خدمات مستشفى الملك فيصل الطبية المتخصصة، وقيام مجموعة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في طب الأطفال والعظام والتأهيل والأعصاب بزيارة مراكز الجمعية لتقييم حالات الأطفال وعلاجهم، وتعزيز العمل المشترك وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة، وتشمل الاتفاقية الدعوة للحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي ينفذها كل طرف في مجال التأهيل، إلى جانب إقامة البرامج التوعوية والتثقيفية التي تسهم في توعية المجتمع والمبادرات والفعاليات والمناسبات العالمية.

واستمع سموه إلى عرض مفصل عن السايكلترون “المعجل النووي”، حيث يعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أول مستشفى في الشرق الأوسط يستخدم جهاز السايكلترون، منذ العام 1983م، الذي يعنى بإنتاج مواد صيدلانية مشعة، يجري توفيرها لمختلف مستشفيات المملكة، ودول المنطقة لتشخيص العديد من الأمراض المعقدة، وقد حصل المركز على اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التدريب على تقنية السايكلترون وإنتاج النظائر الصيدلانية المشعة واستخداماتها الطبية والبحثية.

كما اطلع سموه، على المجالات البحثية والعلاجية المتطورة التي يهتم بها المستشفى مثل برنامج الطب الشخصي، والأبحاث الجينية.

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Source almnatiq

