لإغاظة أهل زوجها.. ترتدي فستان زفاف أسود

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قررت عروس بريطانية الانتقام من عائلة عريسها التي حاولت التحكم بها وارتدت ثوب زفاف أسود رخيص الثمن بسعر ٤٠ دولاراً خلال حفل الزفاف، بحسب ميرور البريطانية. وقالت إن أهل زوجها حاولوا عمداً عرقلة ترقيتها في العمل في محاولة لإجبارها على الاستماع إلى مطالبهم بشأن يوم زفافها، حيث قال الوالدان إنها كانت منشغلة جداً بحياتها المهنية، بحيث لا يمكنها الاستماع إليهما.

لكن إستراتيجية والدي العريس جاءت بنتائج عكسية عندما اختارت المرأة ارتداء فستان أسود رخيص في يوم زفافها، قبل أن تدفع مبلغاً ضخماً مقابل فستان عمل فاخر نكاية بهما.

وكانت العروس تأمل في أن يُظهر فستان «الانتقام» لوالدي زوجها أن عملها كان مهماً لها مثل يوم زفافها، وأن جهودهما لإبعادها عن التركيز على حياتها المهنية قد باءت بالفشل.

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Source almnatiq

