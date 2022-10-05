سول وواشنطن تطلقان وابل صواريخ ردا على اختبار بيونجيانج الصاروخي

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أعلنت سول يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أنها وواشنطن أطلقتا وابلا من الصواريخ في البحر ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان، بينما قوبل اختبار بيونجيانج الأطول مدى حتى الآن باستنكار دولي.

وأطلقت كوريا الشمالية المسـلحة نوويا صاروخا باليستيا متوسط المدى لمسافة أبعد من أي وقت مضى اليوم الثلاثاء، إذ حلق فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات ودفع السلطات هناك لأمر السكان بالاحتماء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية يوم الأربعاء إن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أجرت تدريبات صاروخية خاصة بها.

وجاء في بيان أن كل جانب أطلق زوجا من صواريخ أتاكمز الباليستية القصيرة المدى، الأمريكية الصنع.

وأكد الجيش على نحو منفصل أن صاروخ هيونمو-2 الكوري الجنوبي سقط بعد قليل من إطلاقه وتحطم، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتجربة كوريا الشمالية “بأشد العبارات”، ووصفها الاتحاد الأوروبي بأنها “عمل طائش واستفزازي متعمد”. وشجب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عملية الإطلاق وقال إنها تنتهك قرارات مجلس الأمن.

وطلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بشأن كوريا الشمالية غدا الأربعاء لكن دبلوماسيين قالوا إن الصين وروسيا تعارضان إجراء مناقشة عامة بشأن القضية في المجلس المكون من 15 عضوا



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Source akhbaar24

