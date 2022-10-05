المؤشر الياباني يصعد 0.81% في بداية التعامل بطوكيو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صعد المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر 0.81 بالمئة إلى 27211.32 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80 بالمئة إلى 1922.22 نقطة.

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