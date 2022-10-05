اليوم.. بدء التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام الحالي. وكانت قد أوضحت الهيئة في وقت سابق، أن استقبال طلبات الرجال لمَن هم على رأس العمل في الاختبار التربوي العام يكون اعتباراً من اليوم، فيما سيكون التسجيل متاحاً للجميع اعتباراً من الخميس المقبل. أما التسجيل للنساء لمَن هنّ على رأس العمل، فاعتباراً من الأحد المقبل، على أن يكون التسجيل لجميع النساء الثلاثاء الخامس عشر من الشهر الجاري.

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