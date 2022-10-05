الناصر: امتلاك طاقة فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها

وقال، خلال منتدى للطاقة في (لندن)، أمس: «سوق النفط لا يركز على حقيقة أن فائض طاقة الإنتاج العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفض للغاية، فالسوق يركز على ما سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أنحاء مختلفة من العالم، هم لا يركزون على أسس الإمداد». وأشار إلى أن مشكلة أوروبا تكمن في الغاز والغاز المسال نظراً لنقص السعة الفائضة.
يذكر أن تحالف «أوبك+» يعقد اليوم، في العاصمة النمساوية (فيينا)، أول اجتماع له بشكل حضوري، منذ مارس من العام 2020، وسط توقعات بأن يتجه التحالف لتخفيض الإنتاج بـ500 ألف برميل يومياً على الأقل، في حين تشير بعض التوقعات إلى إمكانية التخفيض بأكثر من مليون برميل يومياً.
وفي حال إقرار تخفيض للإنتاج بمليون برميل يومياً، سيكون الخفض الأكبر منذ بدء جائحة كورونا، وسيعكس مدى القلق حيال الاقتصاد العالمي المتباطئ.
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