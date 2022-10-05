23 شركة روسية تتجه للاستثمار في السعودية

وأوضح الوزير المفوض في سفارة روسيا الاتحادية لدى الرياض الكسندر استومين، أن العلاقات الروسية السعودية قوية، وأنها ظلت تشهد تقارباً مستمراً.
وقال: إن اللقاء بين قطاعي الأعمال الروسي والسعودي سيعمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، داعياً للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني، أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في تقوية العلاقات التجارية بين البلدين، مبيناً أهمية العمل على الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال إقامة مشاريع مشتركة.
بدوره، بين الممثل التجاري بسفارة روسيا ستانيسلاف يانكوفيتس، أن علاقات البلدين التجارية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، موضحاً أن حجم التبادل التجاري شهد ارتفاعاً في 2021، ويشار في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بلغ العام الماضي (1.7) مليار دولار، معرباً عن رغبة بلاده في الوصول بحجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2024.
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