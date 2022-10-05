«صعود سادس».. الأسهم تقفز 172 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - قفز «مؤشر السوق السعودي»، أمس، 172 نقطة بما نسبته 1.5%، مغلقاً عند 11780 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال، ليواصل السوق السعودي صعوده للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً خلالها مكاسب بأكثر من 870 نقطة وبنسبة 8%.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما «مصرف الراجحي» عند 84.50 ريال، و«أرامكو السعودية» 36 ريالاً، وسهم «الأهلي السعودي» عند 65 ريالاً.

وارتفعت أسهم «سابك للمغذيات»، و«معادن»، و«سابك»، و«بنك ساب»، و«سبكيم العالمية»، و«بنك الرياض»، و«دار الأركان»، و«مصرف الإنماء»، أمس، بنسب تراوحت بين 1- 4%. وصعد سهم «جبل عمر» بنسبة 7% عند 22.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم. وسجلت أسهم «الخريّف»، و«الحمادي»، و«سليمان الحبيب»، في جلسة، أمس، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي.