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«صعود سادس».. الأسهم تقفز 172 نقطة

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محمد بن مسعود - الدمام - قفز «مؤشر السوق السعودي»، أمس، 172 نقطة بما نسبته 1.5%، مغلقاً عند 11780 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال، ليواصل السوق السعودي صعوده للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً خلالها مكاسب بأكثر من 870 نقطة وبنسبة 8%.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما «مصرف الراجحي» عند 84.50 ريال، و«أرامكو » 36 ريالاً، وسهم «الأهلي السعودي» عند 65 ريالاً.

وارتفعت أسهم «سابك للمغذيات»، و«معادن»، و«سابك»، و«بنك ساب»، و«سبكيم العالمية»، و«بنك الرياض»، و«دار الأركان»، و«مصرف الإنماء»، أمس، بنسب تراوحت بين 1- 4%. وصعد سهم «جبل عمر» بنسبة 7% عند 22.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم. وسجلت أسهم «الخريّف»، و«الحمادي»، و«سليمان الحبيب»، في جلسة، أمس، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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