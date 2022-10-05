«صعود سادس».. الأسهم تقفز 172 نقطة

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما «مصرف الراجحي» عند 84.50 ريال، و«أرامكو السعودية» 36 ريالاً، وسهم «الأهلي السعودي» عند 65 ريالاً.
وارتفعت أسهم «سابك للمغذيات»، و«معادن»، و«سابك»، و«بنك ساب»، و«سبكيم العالمية»، و«بنك الرياض»، و«دار الأركان»، و«مصرف الإنماء»، أمس، بنسب تراوحت بين 1- 4%. وصعد سهم «جبل عمر» بنسبة 7% عند 22.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم. وسجلت أسهم «الخريّف»، و«الحمادي»، و«سليمان الحبيب»، في جلسة، أمس، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي.
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