إنتر يتخطى برشلونة بهدف في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وسجل هدف إنتر خلال المباراة لاعبه هاكان كالانوجلو في الدقيقة (45) من عمر المباراة. ورفع إنتر رصيده بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، فيما توقف رصيد برشلونة عند النقطة 3 في المركز الثالث. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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