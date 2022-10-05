أوروبا تسعى لتوحيد «شاحن الهاتف»

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وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قانون يقضي بأن يتم “توحيد” أجهزة شاحن الهاتف الذكي، وكذلك الكمبيوتر المحمول “اللاب توب”

وينص القانون على أن تكون جميع الأجهزة المباعة في الاتحاد الأوروبي مجهزة بمنافذ شحن “USB-C ” بحلول خريف 2024 وسيمتد ليشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحلول ربيع 2026، حسب “سكاي نيوز عربية”.

بهدف الحفاظ على البيئة

يهدف الإجراء، الذي وافقت عليه الدول الأعضاء بشكل مبدئي في يونيو، إلى تقليل النفايات الإلكترونية وزيادة الراحة للمستهلكين.

فيما قال أليكس أجيوس صليبا، عضو البرلمان الأوروبي الذي يمثل مالطا، “يسمح هذا القانون المستقبلي بتطوير حلول شحن مبتكرة في المستقبل، وسيفيد الجميع، من المستهلكين المحبطين إلى بيئتنا الضعيفة”.

“أبل” ترفض القانون

من ناحية أخرى أعلنت شركة أبل الأمريكية، منتجة هواتف أيفون الشهيرة رفضها للقانون، معتبرة أنه “يضعف الابتكار” و”يزيد من النفايات الإلكترونية”، حسبما ذكرت رويترز”.

وسيكون للقرار تأثير واضح على الشركات المصنعة، وأبرزها “أبل”، التي صممت بعض أجهزتها مثل أجهزة آيفون، بأجهزة الشحن الفريدة ذات الفتحة الخاصة.

قدرت المفوضية الأوروبية أن القانون سيوفر للمستهلكين ما مجموعه 250 مليون يورو سنويا “على مشتريات الشاحن غير الضرورية”.

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Source almnatiq

