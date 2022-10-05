دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يُعزز فرصه في التأهل بثنائية في رينجرز (فيديو)

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فاز فريق ليفربول بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتقدم ليفربول مبكرًا وبالتحديد عقب مرور 7 دقائق عن طريق لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 53.
ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، فيما يتذيل رينجرز المجموعة بدون أي نقطة.
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Source akhbaar24
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