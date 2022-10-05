كلوب بروج يفوز بثنائية أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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فاز فريق كلوب بروج البلجيكي بثنائية نظيفة أمام نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم كلوب بروج بهدف بعد مرور 36 دقيقة من عمر اللقاء عن طريق لاعبه كمال سواح قبل أن يضيف زميله فيران جوتلجا الهدف الثاني بالدقيقة 62.

ورفع كلوب بروج رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 متصدرًا مجموعته، فيما توقف رصيد أتليتكو مدريد عند 3 نقاط متذيلًا مجموعته.



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Source akhbaar24

