“الغذاء والدواء” تحذر من المبيدات غير المسجلة.. وتوضح كيفية التأكد من مأمونيتها

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام مبيدات الصحة العامة غير المسجلة لديها، داعيةً إلى التأكّد من مأمونيتها وفاعليتها قبل الشراء عبر الرجوع إلى القائمة المعتمدة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن مبيدات الصحة العامة غير المسجلة، هي منتجات لم يتم تقييمها وتسجيلها لدى الهيئة، ولم تخضع للدراسة للتأكد من فاعليتها وتأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة.

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كما دعت إلى أخذ بعض النصائح في الاعتبار لتجنب شراء المبيدات غير المسجلة، وتشمل شراء المنتجات من المتاجر المصرح بها فقط، وعدم شراء منتجات لا تحتوي على تعليمات مكتوبة باللغة العربية، والتأكّد من احتوائها على ملصق يتضمن رقم التسجيل لدى الهيئة.

وأشارت إلى أنه يمكن التأكد من مأمونية مبيدات الصحة العامة وفاعليتها عبر الدخول على الرابط التالي.





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Source akhbaar24

