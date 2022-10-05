1.2 مليون معتمر وإندونيسيا تتصدر الوصول - #عاجل

فيما شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة، بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، سجلت منافذ المملكة حتى يوم أمس، وصول 1.267.49 معتمراً، قدم منهم عبر المنافذ الجوية 880.929 معتمراً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 89.561 معتمراً، وبلغ عدد القادمين بحراً 297 معتمراً.

وتتصدر 4 جنسيات النسبة الأعلى في نسبة القدوم بين باقي الجنسيات حتى يوم أمس، حيث احتلت إندونيسيا المرتبة الأولى بواقع 317.200 معتمر، يلي ذلك الباكستان بـ 195.224 معتمراً، ثم الهند بواقع 133.517 معتمراً، واخيراً العراق بـ 86.803 معتمراً.

وأوضحت وزارة الحج و العمرة أمس، أن جميع شركات ومؤسسات العمرة، مُلزمة التزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل هذا الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة، وأيضًا إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب، مشيرةً إلى أنها تتابع مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات، بتقديمها من خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف، مُؤكدةً أنه تم توجيه الفرق الميدانية بالوزارة، في مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، بهدف تعزيز جودة الخدمات.

موسم العمرة

ــ 470 شركة ومؤسسة سعودية تقدم خدماتها للمعتمرين والزوار.

ـ يمتد الموسم لـ 10 أشهر.

ـ تمديد مدة التأشيرة من 30 يوما إلى 3 أشهر.

ـ مدة بقاء المعتمر 3 أشهر ما لم يتداخل ذلك مع موسم الحج.

ـ آخر يوم لمغادرة المعتمرين من المملكة في الـ 29 ذو القعدة 1444.