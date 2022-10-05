23 مادة غذائية ومشروبا يمنع توريدها للمدارس - #عاجل

منعت وزارة التعليم، 23 مشروباً ومواد غذائية، من التوريد الى المقاصف المدرسية، سعياً إلى تعزيز الصحة والسلامة الوقائية للطلاب والطالبات، والتأكيد على توريد مواد غذائية ذات قيمة غذائية، تعود على الطلاب بالفائدة.

التمور والفواكه

ومن بين المواد التي يمنع توريدها للمدارس، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والحليب والزبادي المطعم بالنكهات الصناعية، والفلافل المقلية، والشبس والمواد المغلية بحرارة عالية، والسكريات اللاصقة، والمكونة من الأصباغ، والماينوز، والكروسان بكافة أنواعه، والفول السوداني للمرحلة الابتدائية، والشيكولاتة بجميع أنواعها، أو ما هو مغطى بالشيكولاتة، والمخللات، فيما دعت الوزارة عموم إدارات التعليم، إلى توريد المواد الغذائية التي تتوفر فيها قيمة غذائية تعود بالنفع على الطلاب والطالبات، ومن ذلك التمور والفواكه المجففة، والساندويتشات والفطائر التي تحتوي على الجبن واللبنة، والعسل والزبدة والحمص، والأطباق الشعبية التي مكوناتها الرئيسة الحبوب، مثل القمح والأرز والبر والذرة، والحليب والحليب الساخن والعصائر الطبيعية 100% من غير عبوات زجاجية.

مدارس مختارة

التوجيه الوزاري، يأتي انسجاماً مع مشروع خفض معدلات السمنة في المدارس

«رشاقة»، وهي المبادرة التي انطلقت قبل أعوام، وتم تطبيقها للمراحل الدراسية المختلفة، في مدارس مختارة بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم، وتهدف في غايتها إلى خفض معدلات انتشار السمنة لدى الأطفال واليافعين، في السن المدرسية في مدارس مختارة بنسبة 5%، إلى جانب تحسين السلوك الغذائي للطلاب والطالبات، وزيادة النشاط البدني لدى الطلاب والطالبات، وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية للمصابين بالسمنة من الطلاب والطالبات، والتي تستهدف الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية «ابتدائي، متوسط، ثانوي» في مدارس مختارة في جميع مناطق المملكة.

المدارس المستفيدة من المبادرة

ـ المرحلة الأولى 2017م، 1000 مدرسة، في 6 مناطق.

ـ المرحلة الثانية 2018م، 2400 مدرسة في 20 منطقة ومحافظة.

ـ المرحلة الثالثة 2019م 4000 مدرسة، في 20 منطقة ومحافظة.

ـ المرحلة الرابعة 2020م 6000 مدرسة، في 20 منطقة ومحافظة. «صادفت المرحلة تعليق الدراسة».