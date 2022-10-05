اخبار الخليج – بمناسبة يوم المعلم الاكاديمية الملكية للشرطة تستقبل طلبة مدرسة احمد العمران الثانوية للبنين

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنا مع يوم المعلم استقبلت الأكاديمية الملكية للشرطة وفداً طلابياً من مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ روح المواطنة والقيم والثوابت الوطنية.

وأشاد سعادة العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة خلال استقبال الطلبة بدور المعلم لما يقوم به من جهود مؤثرة في بناء عقول اجيال المستقبل وتنمية مداركهم بما ينعكس بدوره إيجابا على المتعلم و اهله ومجتمعة، وأثره في تربية الجيل الناشئ وغرس قيم التعليم ومبادئه وآدابه وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم.

وخلال الزيارة، استمع الطلبة إلى تعريف عام حول دور الأكاديمية واختصاصها وأنشطتها، كما قام الطلبة بجولة تعريفية لأبرز مرافقها، كالقاعات التعليمية، والمكتبة العامة، وصالة الفنون القتالية، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم وثائقي قصير يتضمن نشأة الأكاديمية الملكية للشرطة وبرامجها التدريبة، كما قام الطلبة بعدد من الأنشطة التي كان لها بالغ الأثر في نفوس الطلبة، وذلك من خلال تفاعلهم وتجاوبهم الإيجابي.

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