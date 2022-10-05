خالد الشتري: “شاعر الراية” نقلة نوعية في تاريخ الإعلام السعودي (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - وصف رجل الأعمال خالد الشثري، عودة برنامج شاعر الرايــة، بأنه ناقلة تــاريخية في تاريــخ الإعلام السعودي، متمنيًا لهم دوام التفوق التمييز والإستمرارية، بإحياء الشعر في المملكة العربية السعودية.

وقال رجل الأعمال خالد الشتري، في تصريحات متلفزة عبر قناة السعودية، على غرار برنامج شاعر الراية، الذي يعود مجددًا إلى الساحة: “برنامج شاعر الراية نقلة نوعية في تاريخ الإعلام السعودي”.

وأضاف: “الشعراء من عندنا والجماهير من عندنا، وأنا هنئت محمد الحارثي على هذه الخطوة وأرى التلفزيون السعودي، داخل في ناقلة جيدة في البرامج الرمضانية، وغير الرمضانية، وإن شاء الله تمتد لسنوات قادمة”.

وأشار: “نحن نحتاج أن ابناء البلد يلتفتوا إلى تاريخهم، والله يوفقهم وإن شاء الله بألف صحة وتوفيق وسلامة”.