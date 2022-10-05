مقتل ثلاثة جنود من حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في انفجار بأفريقيا الوسطى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، مقتل ثلاثة جنود تابعين للأمم المتحدة، بعد إصابتهم في انفجار بعبوة ناسفة ليلة أمس.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن جندياً رابعاً من قوات حفظ السلام أصيب بجروح خطيرة، ويتلقى حاليا العلاج الطبي في بوار.

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