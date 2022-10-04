شكرا لقرائتكم الأسر المنتجة غير مُلزمة بـ ترخيص موثوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المحامي إبراهيم الحسين أن الأسر المنتجة غير مُلزمة بالحصول على ترخيص موثوق عند الترويج لمنتجاتها. تشهير: وتابع الحسين، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه في بعض مخالفات الإعلان على مواقع التواصل يحق للهيئة ان تشهر بالمُعلن على نفقته. غرامة: وشدد على أنه يحق لأي متابع أن يقاضي صاحب إعلان على مواقع التواصل في حالة تضرره من المنتج، كاشفًا أن الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص موثوق عقوبته غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.