11 دولة تشارك في تعزيز جودة مخرجات التعليم

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وتجول محافظ جدة في أرجاء وأجنحة المعرض، مطلعا على ما تحويه الأجنحة المشاركة من أحدث التقنيات التي تساعد الطلاب على التعلم، والتخصصات التي تقدمها الجامعات للطلاب ومواكبتها تكنولوجيا المعرفة، والأجهزة المخصصة للعملية التعليمية، مستمعا إلى شرح عن الأجنحة المختلفة، والبرامج التعليمية التي تقدمها تلك الجهات، والتسهيلات للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات.ويهدف المعرض إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم، وتزويد سوق العمل بخريجين مبدعين ومبتكرين في تخصصاتهم، للإسهام في مسيرة وتنمية الوطن.
يشارك في المعرض 120 عارضا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والأكاديميات المهنية والمراكز التدريبية المتخصصة، من 11 دول عربية وأجنبية تمثل: المملكة، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، تركيا، البحرين، الأردن، مصر، كندا، ماليزيا، سويسرا ، بريطانيا.
المشاركون في المعرض
- 120جامعة عالمية ومحلية
- 11 دولة عربية وأجنبية
- 120 عارضا من مؤسسات التعليم العالي
- ينتهي في 11 ربيع الأول
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