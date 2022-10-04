11 دولة تشارك في تعزيز جودة مخرجات التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز جودة مخرجات التعليم وبمشاركة 11 دولة، افتتح محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله، أمس، معرض الشرق الأوسط الثالث للتعليم والتدريب، الذي تنظمه شركة «ايكون» العالمية ، خلال الفترة من 8 إلى 10 ربيع الأول الجاري ، مع عدد من الجهات كالإدارة العامة للتعليم بجدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس التعليم والتدريب بغرفة جدة، وخبراء التعليم، و 120 جامعة عالمية ومحلية، وجهات تعليمية من مختلف دول العالم.

وتجول محافظ جدة في أرجاء وأجنحة المعرض، مطلعا على ما تحويه الأجنحة المشاركة من أحدث التقنيات التي تساعد الطلاب على التعلم، والتخصصات التي تقدمها الجامعات للطلاب ومواكبتها تكنولوجيا المعرفة، والأجهزة المخصصة للعملية التعليمية، مستمعا إلى شرح عن الأجنحة المختلفة، والبرامج التعليمية التي تقدمها تلك الجهات، والتسهيلات للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات.

ويهدف المعرض إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم، وتزويد سوق العمل بخريجين مبدعين ومبتكرين في تخصصاتهم، للإسهام في مسيرة وتنمية الوطن.

يشارك في المعرض 120 عارضا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والأكاديميات المهنية والمراكز التدريبية المتخصصة، من 11 دول عربية وأجنبية تمثل: المملكة، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، تركيا، البحرين، الأردن، مصر، كندا، ماليزيا، سويسرا ، بريطانيا.

المشاركون في المعرض

