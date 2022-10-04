بناء منظومة للتطوير المهني في التعليم العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تحتفل المملكة والعالم اليوم باليوم العالمي للمعلم، أكدت وزارة التعليم أنها مستمرة في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج للتطوير المهني التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية، وتدريبهم بشكل متواصل، إضافة إلى بناء منظومة للتطوير المهني في قطاع التعليم العام.

ويواكب التطوير المهني للمعلمين والمعلمات التطورات والمستجدات المحلية والعالمية، ودعم التمهين الوظيفي، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى الاحترافية، بما يسهم في تأهيل المعلم ورفع مستواه المهني للتعامل وفق أحدث أساليب التدريس والتطبيق والتقويم.

وأشارت الوزارة إلى أنها تدعم استراتيجيات وبرامج إعداد المعلمين والمعلمات، وخطط تدريبهم وتطوير مهاراتهم، وكذلك تعزيز أدائهم أثناء تدريس المناهج الدراسية الجديدة والمقررات المطورة، والمواد الجديدة للمسارات الثانوية.

وتتعاون الوزارة مع الجهات والمراكز العالمية في مجال التحول الإبداعي في تقنيات التعليم، وتطوير الابتكار في طرق التدريس، إضافة إلى تأهيل المعلمين والمعلمات وفق منهجية STEM، التي تهدف إلى الدمج والتكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وتحقق الترابط فيما بينها.

وتقدم وزارة التعليم عددا من البرامج لتدريب المعلمين والمعلمات على القيادة المدرسية، ومشروع الطفولة المبكرة، واستراتيجيات تدريس الفهم القرائي، وكذلك أنظمة التعليم المدمج والالكتروني والتعليم عن بعد.